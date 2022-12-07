Два парня насмерть разбились на трассе Волгоград-Астрахань

Происшествия 07.12.2022 11:03
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07.12.2022 11:03
Авария с двумя погибшими произошла в Ленинском районе Волгоградской области.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, вечером 6 декабря на 54 км трассы Волгоград-Астрахань столкнулись две иномарки.
По предварительным данным, 25-летний водитель Mazda 6 не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Aveo.
На месте от полученных травм скончались водитель и 22-летний пассажир Mazda 6. В больницу доставлен 65-летний водитель второй иномарки.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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