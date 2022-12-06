На севере Волгограда в лобовом ДТП с Lexus погиб мужчина









Смертельная авария произошла в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, напротив дома № 225 на проспекте Ленина произошло лобовое столкновение двух иномарок - Kia Ceed и Lexus.

По предварительным данным, виновником ДТП стал 36-летний водитель Kia Ceed. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lexus GX460, которым управляла 43-летняя женщина.

В результате ДТП водитель Kia скончался. Водитель второй иномарки и ее 13-летняя пассажирка госпитализированы в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



