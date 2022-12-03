







Трагедия произошла накануне в Чернышковском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в девять часов утра на 182 км. трассы «Волгоград-Каменск-Шахтинский» столкнулись две «Лады Гранты».















Легковой автомобиль под управлением 43-летнего жителя Ростовской области вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Грантой», за рулем которой находился 61-летний мужчина. Водители скончались на месте происшествия.