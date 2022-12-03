Фото Гу МВД по Волгоградской области
Происшествия 03.12.2022 11:27
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03.12.2022 11:27
Фото Гу МВД по Волгоградской области
Трагедия произошла накануне в Чернышковском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в девять часов утра на 182 км. трассы «Волгоград-Каменск-Шахтинский» столкнулись две «Лады Гранты».
Легковой автомобиль под управлением 43-летнего жителя Ростовской области вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Грантой», за рулем которой находился 61-летний мужчина. Водители скончались на месте происшествия.
Фото Гу МВД по Волгоградской области
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