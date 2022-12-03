







Волгоградскими полицейскими совместно с коллегами из регионального управления ФСБ задержан 19-летний житель Краснодарского края, который решил подзаработать курьером у мошенников. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, молодой человек нашёл объявление о легком и быстром заработке, который заключался в выполнении роли курьера и приехал в Волгоград. Ему необходимо было забирать и переводить денежные средства, полученные в результате совершения телефонных мошенничеств.

1 декабря 2022 года, получив сообщение с адресом, задержанный приехал по месту жительства 91-летней пенсионерки из Краснооктябрьского района. У нее курьер забрал и перевел на счета сообщников 200 тысяч рублей. Сейчас молодой человек находится под стражей. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.



Напомним, только за последние дни это уже третье задержание пособников телефонных мошенников.

В главке предупреждают, что подобного рода «работа» обеспечит курьеру уголовное дело и срок.







Как избежать этого при поиске работы?



Сообщники подозреваемого звонили пенсионерам Волгограда и сообщали, что их родственники совершили дорожно-транспортное происшествие. Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленники требовали деньги, которые необходимо было передать курьеру.