Расследования

Сообщника телефонных мошенников задержан в Краснодарском крае за обман 91-летней волгоградки

Расследования 03.12.2022 10:28
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03.12.2022 10:28



Волгоградскими полицейскими совместно  с коллегами из регионального управления ФСБ задержан 19-летний житель Краснодарского края, который решил подзаработать курьером у мошенников. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, молодой человек  нашёл объявление о легком и быстром заработке, который заключался в выполнении роли курьера и приехал в Волгоград.  Ему необходимо было забирать и переводить денежные средства, полученные в результате совершения телефонных мошенничеств.

Сообщники подозреваемого звонили пенсионерам  Волгограда и сообщали, что их родственники совершили дорожно-транспортное происшествие. Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленники требовали деньги, которые необходимо было передать курьеру.

1 декабря 2022 года, получив сообщение с адресом, задержанный приехал по месту жительства 91-летней пенсионерки из Краснооктябрьского района. У нее курьер забрал и перевел на счета сообщников 200 тысяч рублей. Сейчас молодой человек находится под стражей. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, только за последние дни это уже третье задержание пособников телефонных мошенников.

В главке предупреждают, что подобного рода «работа» обеспечит курьеру уголовное дело и срок.

Как избежать этого при поиске работы?

Насторожитесь, если работодатель неизвестен, общение происходит путем переписки в мессенджерах, обещают «легкие» и «быстрые» деньги. Эти факторы свидетельствуют, что предлагаемая работа носит противозаконный характер.

Для организаторов этой мошеннической схемы курьеры являются «расходным» материалом. В среднем курьер успевает посетить 3-5 адресов, а его  так называемая трудовая деятельность длится не больше недели. Дальше следует задержание, арест и следствие.

При этом курьер является соучастником преступления, и его деяния квалифицируются по ст. 159 УК РФ.


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