Происшествия

На даче под Волгоградом нашли тело пропавшей неделю назад пенсионерки

Происшествия 02.12.2022 10:39
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02.12.2022 10:39


Печальным результатом закончились поиски 70-летней пенсионерки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне ее тело нашли в СНТ «Нефтеперарботчик» Светлоярского района Волгоградской области. По предварительным данным,  причина ее смерти не носит криминальный характер. 

Любовь Дмитриевна Р. пропала 24 ноября. На следующий день ее родные написали заявление об исчезновении женщины. К поискам были привлечены и волонтеры движения «Лиза Алерт». Они разыскивали женщину в желтой куртке и розовой вязаной шапочке. 

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