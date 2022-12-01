Происшествия

Эффектное обрушение известного в Камышине недостроя времен СССР сняли на видео

Происшествия 01.12.2022 20:18
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01.12.2022 20:18





В городе Камышине Волгоградской области сносят недостроенное здание больницы, которое начали возводить три десятилетия назад, но так и не построили. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 1 декабря, местные паблики публикуют эффектное видео обрушения недостроя. На записи видно, как огромный «скелет» больницы за считанные минуты осыпается.
По предварительной информации, здание разбирают на стройматериалы его новые собственники. Официально обрушение недостроя никто не комментирует.
Это здание называют самым известным недостроем Камышина. Больничный комплекс начали строить в 1985 году, но в 90-ые стройка встала.
Территория недостроя привлекала подростков и любителей острых ощущений, что нередко приводило к несчастным случаям.
Видео: «Наш Камышин» / t.me 

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