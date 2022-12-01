Волгоградская облдума приняла дефицитный бюджет региона на 2023 год

Экономика 01.12.2022 11:05
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01.12.2022 11:05
Дефицит бюджета Волгоградской области на 2023 год составит 6,2 миллиарда рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», главный финансовый документ региона сегодня, 1 декабря, принят во втором окончательном чтении.
Доходная часть бюджета в 2023 году предусмотрена в объеме 153,8 млрд рублей, расходная - 160 млрд рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в сумме 105,2 млрд рублей, безвозмездные поступления из федерального центра – 48,6 млрд рублей.
По словам спикера облдумы Александра Блошкина, проект областного бюджета на предстоящие три года верстался в условиях усиливающегося санкционного давления на экономику, сложной внешнеполитической ситуации, нестабильности на международных сырьевых и финансовых рынках.
- Вместе с тем бюджет по-прежнему социально ориентирован. Заложены средства на выполнение в полном объеме всех взятых Волгоградской областью обязательств, в первую очередь, перед нашими жителями, - заверил Блошкин.
Так, в 2023 году доля расходов бюджета на социальную сферу составит более 60%. Предусмотрены дополнительные средства на увеличение с 1 января 2023 года МРОТ и индексацию зарплаты бюджетникам. Продолжится оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан - ветеранам, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья, тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. В бюджете предусмотрены средства на строительство и модернизацию более 100 объектов социальной сферы. По сравнению с 2022 годом увеличен объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, а также субсидии на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.
Принятый бюджет региона на плановый период 2024 и 2025 годов уже профицитный.
В 2024 году доходы областного бюджета планируются в размере 154,2 млрд рублей, расходы – 151,2 млрд рублей, профицит – 3 млрд рублей. В 2025 году доходы прогнозируются в объеме 142,3 млрд рублей, расходы – 136,5 млрд рублей, профицит – 5,8 млрд млрд рублей.
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