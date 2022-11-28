В Волгограде сверстали консервативный бюджет региона на 2023 год

Финансовое расследование ВТБ победило в конкурсе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов28.11.2022 15:46
Банк «Открытие»: рынок нефти ждет определённости28.11.2022 15:31
Банк «Открытие» повысил ставки по долгосрочным вкладам28.11.2022 12:36
ВТБ: доля вкладов в сбережениях россиян выросла на треть28.11.2022 12:13
В Волгограде прошло учебно-тренировочное занятие на сетях газоснабжения28.11.2022 10:40
ПСБ провел онлайн-форум финансовой грамотности «Просто Капитал» для 1,5 млн слушателей27.11.2022 13:43
Сады Придонья выступили против фейков, наносящих ущерб репутации компании26.11.2022 10:24
В Волгоградской области задолженность по зарплате снизилась до 20 миллионов25.11.2022 20:28
В Волгограде подвели итоги форума «ПромЭнергоВолга2022»25.11.2022 16:38
ВТБ запускает онлайн-страховку жилья с выбором суммы покрытия25.11.2022 14:30
Сбербанк принял участие в торжественном собрании аграриев Волгоградской области25.11.2022 14:21
Уже по традиции итоги сельскохозяйственного года подводятся в рамках торжественного мероприятия, посвящённого дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Волгоградской области. Фермеры, индивидуальные предприниматели, руководители сельскохозяйственных предприятий, представители областной власти...