Экономика

В Волгограде сверстали консервативный бюджет региона на 2023 год

Экономика 28.11.2022 11:32
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28.11.2022 11:32



Финансисты завершили работу над формированием бюджета Волгоградской области на 2023 год и плановый трехлетний период. О том, каких будет главный финансовый документ региона, сообщил сегодня, 28 ноября, губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании.
По его словам, при формировании бюджета Волгоградской области за основу взят консервативный подход. Приняты во внимание прогнозы развития общей макроэкономической ситуации, нестабильности сырьевых, товарных, валютных и других мировых рынков, усиления санкционного давления на экономику России. В бюджете отражены и мероприятия по празднованию 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
- При этом в полном объеме предусмотрены средства на выполнение социальных обязательств, реализацию задач развития и другие расходные обязательства Волгоградской области в объеме 160 млрд руб., — сообщил Андрей Бочаров. — Основные параметры областного бюджета отработаны с Министерством финансов России, с профильными федеральными министерствами и ведомствами, с муниципальными образованиями.
Глава региона поставил профильному финансово-экономическому блоку следующие задачи:
— провести в полном объёме необходимую работу с целью утверждения бюджета Волгоградской области депутатами Волгоградской областной Думы;
— в ходе работы над бюджетом в полном объёме предусмотреть средства на выполнение социальных обязательств и на реализацию национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области;
— на текущей неделе утвердить бюджет Волгоградской области, предусмотрев возможности его корректировки в соответствии с актуальными задачами дальнейшего социально-экономического развития региона.

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