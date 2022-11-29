Общество

В Волгоградской области с 3 до 4,6 млрд рублей увеличили поддержку муниципалитетов

Общество 29.11.2022 12:38
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29.11.2022 12:38


Прямая поддержка муниципальных образований Волгоградской области для исполнения расходных обязательств в 2023 году увеличена с 3 до 4,6 млрд рублей – на 1,6 млрд по сравнению с 2022 годом. Об этом 29 ноября сообщил губернатор региона Андрей Бочаров на совещании, посвященном формированию бюджета на 2023 год и плановый трехлетний период. 

Эти средства позволят муниципальным образованиям, с одной стороны, выполнить принятые социальные обязательства и продолжить развитие, с другой – стимулируют работу по повышению качества и эффективности расходования средств на весь комплекс задач, стоящих перед ними, – сказал Андрей Бочаров. – По итогам первого квартала и первого полугодия 2023 года вернёмся к рассмотрению вопроса дополнительной поддержки муниципальных образований Волгоградской области на программы развития и решение неотложных задач.

Областной бюджет на 2023 год и плановый трехлетний период после принятия в первом чтении  в настоящее время проходит доработку на думских комитетах. Окончательное утверждение документа должно состояться на текущей неделе, сообщают в пресс-службе администрации Волгоградской области. 

Ранее сообщалось, что в главном финансовом документе региона учтены социальные обязательства, заложены средства на реализацию национальных и приоритетных проектов развития, а также на мероприятия, посвященные 80-летию Сталинградской Победы.  

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