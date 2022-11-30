Происшествия

Огонь был стремительным, а вода – только в Волге: что известно о пожаре на юге Волгограда

Происшествия 30.11.2022 18:46
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30.11.2022 18:46


В Волгограде в ночь на 30 ноября в промзоне на улице Самарской Кировского района загорелась пластиковая продукция на одном из складов. На момент поступления сигнала в диспетчерскую МЧС площадь возгорания составляла несколько сотен квадратных метров. Однако уже в 04.55 пожару был присвоен второй ранг сложности. К восьми утра пламенем было объято уже 1,5 тысячи квадратных метров. 

Официально в ЦУКС ГУ МЧС России по Волгоградской области уже заявили: столь серьезных последствий вполне можно было избежать. Однако на ситуацию повлияли непредвиденные обстоятельства. 



По словам начальника ЦУКС полковника внутренней службы Сергея Смирнова, по прибытии на место руководителя тушения пожара выяснилось, что здание не обеспечено должным образом противопожарным водоснабжением. При этом, заметим, на Самарской, 1 ведут свою деятельность несколько компаний, которые, согласно открытой информации, занимаются переработкой пластика и изготовлением пластиковой продукции, продажей канцелярских товаров, удобрений и много другого. Иными словами, где как не здесь мерам противопожарной безопасности должны уделять особое внимание? 


На фото- и видеокадрах, сделанных информагентством «Высота 102» на месте происшествия, отчетливо видны огромные мешки с переработанным пластиком. Здесь же – спрессованные в кубы старые пластиковые бутылки. Кому из арендаторов принадлежит это имущество, на момент публикации журналистам выяснить не удалось. На запросы редакции ни в одной компании пока не ответили.

Нас, к счастью, этот пожар обошел стороной, – рассказал ИА «Высота 102» генеральной директор компании, арендующей площадь в соседнем строении №1Г. – Горело здание по адресу Самарская, 1. У кого именно вспыхнуло – сложно сказать. Хотя и не секрет, что там расположен «Офисмаг». Причем здесь пластик? Ну они же чем только не занимаются... Там и охранник их был, насколько известно. 


Начальник ЦУКС Сергей Смирнов убежден, что площадь пожара могла быть куда меньше заявленных по итогу полутора тысяч квадратных метров. Стечение обстоятельств – стремительное распространение огня и отсутствие нужного количества воды в первые часы – сыграли против. Учитывая сложность ситуации, уже к 09.00 на месте пожара был развернут оперативный штаб пожаротушения, созданы боевые участки.

Здесь сеть пожарных гидрантов, – рассказывал на месте журналистам Сергей Смирнов. – Если бы система противопожарного тушения на начальных этапах сработала должным образом, площадь возгорания была бы в разы меньше. И уже давно была бы полная ликвидация. 


Но драгоценное в таких случаях время ушло у сотрудников МЧС на принятие важных решений: оперативно на место был вызван пожарный поезд, а в сторону Волги развернули пожарные рукава. 

На берегу Волги были установлены насосные станции. Также была запрошена помощь РЖД, – доложил Сергей Смирнов. 

Как рассказали журналистам пожарные, работавшие на месте ЧП, несмотря на то, что здание горевшего склада располагается всего в трех сотнях метров от берега реки, тянуть рукава им пришлось два километра – из-за отсутствия прямого доступа к Волге.  



К ликвидации пожара, по сведениям ГУ МЧС России по Волгоградской области, было привлечено 104 человека, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 85 человек, 28 единиц техники. О полной ликвидации пожара в пресс-службе чрезвычайного ведомства сообщили в 12.50. С момента регистрации сообщения в диспетчерской МЧС к тому времени прошло более девяти часов. 


Что именно стало причиной крупного ЧП на юге Волгограда, теперь предстоит выяснить сотрудникам пожарно-испытательной лаборатории. После ликвидации пожара специалисты произвели осмотр места происшествия, взяв материалы для исследований.

Побывали на месте токсичного пожара и специалисты управления Роспотребнадзора. Ни одна из 85 проб атмосферного воздуха, взятая в жилом массиве Кировского района, по официальным сведениям, не показала превышения нормативов. Жители района, тем временем, продолжают жаловаться на едкий запах вблизи промзоны. 




Фото: Павел Мирошкин  / ИА «Высота 102» 

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

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