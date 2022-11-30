Происшествия

Роспотребнадзор проверит воздух на юге Волгограда из-за ЧС на складах

Происшествия 30.11.2022 13:22
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30.11.2022 13:22


Сотрудники Роспотребнадзора совместно с коллегами из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области» выехали к месту пожара в Кировском районе и взяли на анализ пробы воздуха в районе жилой застройки. Напомним, в ночь на 30 ноября на улице Самарской загорелся склад с пластиковой продукцией. Тушение пожара продолжает  уже десять часов. 

В связи с возникновением пожара на складе в Кировском районе Волгограда Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области» осуществлен выезд на место чрезвычайной ситуации с организацией отбора проб атмосферного воздуха в жилой зоне на содержание загрязняющих веществ, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе управления Роспотребнадзора. – Отобранные пробы атмосферного воздуха незамедлительно направлены в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области» для проведения исследований. О результатах исследований будет размещена дополнительная информация. Ситуация остается на контроле управления.

Сообщение о возгорании в Кировском районе Волгограда поступило в оперативную диспетчерскую в 03.30 30 ноября. Лишь в 10.15 в ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили о локализации пожара. При этом сообщается, что площадь возгорания могла быть меньше, однако прибывшие к месту пожарные столкнулись с нехваткой воды. 

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