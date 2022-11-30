Происшествия

«Кто виновен – будут разбираться»: в МЧС заявили, что площадь пожара на юге Волгограда могла быть меньше

Происшествия 30.11.2022 12:35
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30.11.2022 12:35


В Кировском районе Волгограда после локализации возгорания на складе пожарным предстоит разобрать завалы, чтобы добраться до тлеющих очагов.  Как сообщил журналистам начальник Центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС России по Волгоградской области полковник Сергей Смирнов, площадь возгорания могла быть меньше. Прибывшие ночью на место пожарные расчеты столкнулись с отсутствием необходимого количества воды. 

Сложность данного пожара заключалась в одном – противопожарном водоснабжении, – заявил, в частности, Сергей Смирнов. На пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании в Кировском районе, прибывший руководитель тушения пожара сразу же запросил помощь, силы и средства были направлены, но возникли проблемы по водоснабжению объекта – и это отдельный предмет для разговора. На первоначальном этапе водоснабжения не хватало, были установлены насосные станции на берегу Волги, прибыл пожарный поезд для подачи воды. 


Говорить о каких-либо нарушениях со стороны компании, занимающей помещения, подчеркивает Сергей Смирнов, тем не менее, преждевременно. 

Об этом сейчас нельзя говорить. Кто виновен – будут разбираться отдельно, – сообщил полковник МЧС. 

Пожарная нагрузка была запредельная из-за сильного токсичного задымления, уточняет Сергей Смирнов:

Горел пластик. Личный состав работал в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. Порядка шести звеньев были задействованы, меняли воздушные баллоны. Шло интенсивное задымление.  


В настоящее время угрозы распространения огня нет, утверждает начальник Центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС России. 

В 10.15 мы передали локализацию. Сейчас производится пролив. С помощью беспилотников мы сделали полный мониторинг. На данный момент нужно разобрать крышу и завалы, а затем проливать деревянную обрешетку, – сказал он. 


По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре было зафиксировано в 03.30. В 4.55 был объявлен второй ранг пожара. К семи утра площадь возгорания составляла уже 1,5 тысячи квадратных метров. 

Ранее ИА «Высота 102» показало масштаб происшествия – смотрите фото, сделанные с высоты

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