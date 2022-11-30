В Кировском районе Волгограда в ночь на 30 ноября произошло возгорание на складе, расположенном по адресу Самарская, 1г. По предварительным данным, загорелось производство пластиковой тары. К утру площадь возгорания достигла 1500 квадратных метров. Корреспонденты ИА «Высота 102» находятся на месте происшествия. Масштаб пожара фотограф информагентства показал с высоты.





По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре на улице Самарской поступило в оперативную диспетчерскую в 03:30. В 4.55 был объявлен второй ранг пожара.





По предварительным данным, пострадавших и погибших в результате ЧП нет. В настоящее время в ликвидации пожара участвуют всего 104 человека, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 85 человек, 28 единиц техники. К месту происшествия направлен пожарный поезд.

На месте происшествия также находятся сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области. На улицу Самарскую направлены дополнительные экипажи городской Госавтоинспекции.





Отметим, что согласно информации из Сети, в здании №1г на улице Самарской расположен Волгоградский завод ангаров и мастерская по ремонту лодок ПВХ. По сведениям очевидцев, возгорание могло произойти и на складе ООО «Офисмаг-Поволожье», юридический адрес которого – Самарская, 1. Это здание вплотную примыкает к строению, в котором в настоящее время ликвидируют пожар.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

