В Волгограде водителя автобуса раздавило насмерть на базе ВПАТП №7

В Волгограде водитель автобуса скончался от полученных травм в результате несчастного случая, произошедшего на базе МУП ВПАТП №7. Гибель мужчины ИА «Высота 102» подтвердили в СУ СК России по Волгоградской области.

По информации следователей, трагедия произошла на базе, расположенной по улице Гороховцев, днем 29 ноября.

– Днем водитель автобуса 55-летний водитель приехал в ремонтную мастерскую для ремонта автобуса, водителем которого являлся. Не заглушив двигатель и не поставив автобус на ручной тормоз, он вышел из него, однако машина покатилась и придавила мужчину передней частью к корпусу другого автобуса, – сообщила информагентству официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – В результате мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

Помочь мужчине не смогли не очевидцы происшествия, ни медики, прибывшие на место. Смерть наступила до приезда скорой помощи.

– Криминального характера смерти нет, организована проверка, – уточняет Дарья Буянова.

Напомним, что 29 ноября на улице Николая Отрады скончался в салоне автобуса №2 61-летний водитель. Мужчина почувствовал недомогание в пути и сошел с линии. Смерть наступила до приезда медиков.