Происшествия

В Волгограде водителя автобуса раздавило насмерть на базе ВПАТП №7

Происшествия 30.11.2022 09:35
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30.11.2022 09:35


В Волгограде водитель автобуса скончался от полученных травм в результате несчастного случая, произошедшего на базе МУП ВПАТП №7. Гибель мужчины ИА «Высота 102» подтвердили в СУ СК России по Волгоградской области. 

По информации следователей, трагедия произошла на базе, расположенной по улице Гороховцев, днем 29 ноября. 

Днем водитель автобуса 55-летний водитель приехал в ремонтную мастерскую для ремонта автобуса, водителем которого являлся. Не заглушив двигатель и не поставив автобус на ручной тормоз, он вышел из него, однако машина покатилась и придавила мужчину передней частью к корпусу другого автобуса, – сообщила информагентству официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – В результате мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. 

Помочь мужчине не смогли не очевидцы происшествия, ни медики, прибывшие на место. Смерть наступила до приезда скорой помощи. 

Криминального характера смерти нет, организована проверка, – уточняет Дарья Буянова. 

Напомним, что 29 ноября на улице Николая Отрады скончался в салоне автобуса №2 61-летний водитель. Мужчина почувствовал недомогание в пути и сошел с линии. Смерть наступила до приезда медиков. 

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