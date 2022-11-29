Происшествия

В Волгограде водитель скончался в салоне автобуса №2

Происшествия 29.11.2022 14:30
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29.11.2022 14:30


В Тракторозаводском районе Волгограда утром 29 ноября скончался водитель автобуса. Как сообщает ИА «Высота 102», 61-летний мужчина работал на маршруте №2.

– Вызов на улицу Николая Отрады поступил во вторник утром около 08.00. Сообщалось, что водитель автобуса почувствовал резкое ухудшение самочувствия. На место выезжала бригада скорой помощи, однако мужчина скончался до приезда врачей, – сообщили информагентству в экстренных службах.  

В администрации Волгограда подтвердили трагический инцидент. Также в мэрии уточнили, что водитель, ощутив ухудшение здоровья, остановил автобус и сообщил в диспетчерскую службу. На момент смерти автобус находился не на маршруте. 

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