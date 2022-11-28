Школа-интернат из Волгограда стала призером премии «Экология – дело каждого»

Экология 28.11.2022 15:06
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28.11.2022 15:06
Волгоградская школа-интернат «Созвездие» стала призером II Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-центре этой детско-юношеской премии, в числе победителей также школьники из 34 регионов России, а также Армении, Перу, Китая и Эквадора.
Волгоградцы представили на суд жюри видео об инклюзивном проекте «Добрый мусор» волонтерского объединения «Твори добро». Авторы проекта очищают планету от мусора и на собранные средства от сдачи вторсырья оказывают благотворительную помощь онкобольным детям. Видеоролик занял третье место в номинации «Экошкола».
- Вторая Международная детская премия службы показала большую динамику, сильную конкуренцию и высокое качество работ, - считает глава Росприроднадзора, инициатор премии «Экология – дело каждого» Светлана Радионова.
Жюри отсмотрело 45,5 тысячи работ, которые поступили из 89 регионов России и 33 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Председателем жюри премии «Экология – дело каждого» является вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. В число судейской коллегии входят глава Росприроднадзора Светлана Радионова, телеведущий и учёный Николай Дроздов, знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, народный художник РФ Никас Сафронов, тележурналист Елена Летучая, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев и другие.
Фото: Росприроднадзор РФ
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