Украла товар и наехала на продавца: в Волгограде задержали опасную покупательницу

Сотрудники ГИБДД задержали в Волгограде 46-летнюю женщину, которая во время шопинга в Дзержинском районе утром 25 ноября несколько раз нарушила закон. Как сообщили в УМВД Волгограда, ориентировка на подозреваемую, которая скрылась на автомобиле Ford, поступила полицейским.

Установлено, что в Дзержинском районе Волгограда покупательница в магазине «Покупочка» на ул. Ангарской 69Б отказалась на кассе оплачивать покупки и просто вышла с ними из торгового зала. Управляющая магазином 34-летняя женщина попыталась остановить злоумышленницу на улице, но последняя села в припаркованный автомобиль и начала движение, совершив наезд на женщину. После этого водитель скрылась с места происшествия.

Вскоре, впрочем, полицейские задержали ее по горячим следам. По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, нарушительницей оказалась 46-летняя жительница Советского района. В отношении женщины составлен административный материал за оставление места ДТП. Суд, рассмотрев материалы, признал ее виновной и лишил права управления на 1 год.

Собранные материалы по факту хищения из магазина направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Уточняется, что госпитализация сотруднице магазина не потребовалась.