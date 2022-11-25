Происшествия

Украла товар и наехала на продавца: в Волгограде задержали опасную покупательницу

Происшествия 25.11.2022 18:35
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25.11.2022 18:35


Сотрудники ГИБДД задержали в Волгограде 46-летнюю женщину, которая во время шопинга в Дзержинском районе утром 25 ноября несколько раз нарушила закон. Как сообщили в УМВД Волгограда, ориентировка на подозреваемую, которая скрылась на автомобиле Ford, поступила полицейским.

Установлено, что в Дзержинском районе Волгограда покупательница в магазине «Покупочка» на ул. Ангарской 69Б отказалась на кассе оплачивать покупки и просто вышла с ними из торгового зала. Управляющая магазином 34-летняя женщина попыталась остановить злоумышленницу на улице, но последняя села в припаркованный автомобиль и начала движение, совершив наезд на женщину. После этого водитель скрылась с места происшествия.

Вскоре, впрочем, полицейские задержали ее по горячим следам. По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, нарушительницей оказалась 46-летняя жительница Советского района. В отношении женщины составлен административный материал за оставление места ДТП. Суд, рассмотрев материалы, признал ее виновной и лишил права управления на 1 год.

Собранные материалы по факту хищения из магазина направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. 

Уточняется, что госпитализация сотруднице магазина не потребовалась. 

Фото: УМВД Волгограда

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