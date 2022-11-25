К 2024 году в РФ создадут цифровую базу данных воинского учета

В России к 1 апреля 2024 года сформируют госресурс, содержащий сведения о гражданах, необходимые для актуализации воинского учета. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на указ президента РФ от 25 ноября 2022 года, координатором информационного ресурса выступит Минобороны.

— Высшим должностным лицам субъектов РФ, Минобороны и Минцифры России до 30 декабря 2022 года обеспечить преобразование сведений о гражданах, которые содержатся в документах воинского учета военных комиссариатов в электронно-цифровую форму, — гласит текст указа.

Уточняется, что данные об офицерах СВР и ФСБ не подпадают под действие указа. При этом президент РФ постановил ФНС и МО РФ провести идентификацию граждан состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе для формирования государственного информационного ресурса.

Согласно опубликованному приложению, госорганы для новой базы будут предоставлять сведения о прописке, наличии судимости, информацию о медучетах, спортивных разрядах и званиях, обучении в вузах и ссузах. Также могут быть запрошены номера телефонов и электронных адресов с сервиса «Госуслуги».

Такие структуры как МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардия, ФССП, Минздрав РФ будут предоставлять сведения о количестве работников. Учтут и лиц, отбывающих наказание в тюрьмах и колониях, а также условно осужденных и поднадзорных. ФНС и ЦИК также не останутся в стороне, как и ПФР. При этом от уполномоченных органов получат сведения о лицах, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»