Федеральные новости

К 2024 году в РФ создадут цифровую базу данных воинского учета

Федеральные новости 25.11.2022 16:44
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25.11.2022 16:44


В России к 1 апреля 2024 года сформируют госресурс, содержащий сведения о гражданах, необходимые для актуализации воинского учета. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на указ президента РФ от 25 ноября 2022 года, координатором информационного ресурса выступит Минобороны. 

— Высшим должностным лицам субъектов РФ, Минобороны и Минцифры России до 30 декабря 2022 года обеспечить преобразование сведений о гражданах, которые содержатся в документах воинского учета военных комиссариатов в электронно-цифровую форму, — гласит текст указа. 

Уточняется, что данные об офицерах СВР и ФСБ не подпадают под действие указа. При этом президент РФ постановил ФНС и МО РФ провести идентификацию граждан состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе для формирования государственного информационного ресурса. 

Согласно опубликованному приложению, госорганы для новой базы будут предоставлять сведения о прописке, наличии судимости, информацию о медучетах, спортивных разрядах и званиях, обучении в вузах и ссузах. Также могут быть запрошены номера телефонов и электронных адресов с сервиса «Госуслуги». 

Такие структуры как МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардия, ФССП, Минздрав РФ будут предоставлять сведения о количестве работников. Учтут и лиц, отбывающих наказание в тюрьмах и колониях, а также условно осужденных и поднадзорных. ФНС и ЦИК также не останутся в стороне, как и ПФР. При этом от уполномоченных органов получат сведения о лицах, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»   

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