ФСБ предотвратила диверсию на газопроводе под Волгоградом

Происшествия 24.11.2022 12:31
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24.11.2022 12:31
Диверсию украинских спецслужб на газопроводе «Южный поток» предотвратили в Волгоградской области.
– Федеральной службой безопасности Российской Федерации <...> предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на газопроводе «Южный поток», по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу, – сообщают 24 ноября федеральные СМИ со ссылкой на пресс-релиз Центр общественных связей ФСБ.
Предполагаемые исполнители задержаны. Все они являются гражданами России.
В ходе обысков у них изъяты четыре магнитные мины, четыре килограмма пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тысячи рублей и «средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины», инструкции по сбору взрывных устройств, координаты места совершения подрыва в Волгоградской области.
Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статьям 30, 205 (приготовление к террористическому акту), 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.
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