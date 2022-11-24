ФСБ предотвратила диверсию на газопроводе под Волгоградом









Диверсию украинских спецслужб на газопроводе «Южный поток» предотвратили в Волгоградской области.

– Федеральной службой безопасности Российской Федерации <...> предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на газопроводе «Южный поток», по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу, – сообщают 24 ноября федеральные СМИ со ссылкой на пресс-релиз Центр общественных связей ФСБ.

Предполагаемые исполнители задержаны. Все они являются гражданами России.

В ходе обысков у них изъяты четыре магнитные мины, четыре килограмма пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тысячи рублей и «средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины», инструкции по сбору взрывных устройств, координаты места совершения подрыва в Волгоградской области.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статьям 30, 205 (приготовление к террористическому акту), 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.



