Рецидивиста осудили за разбой с пистолетом и электрошокером в «Золотом Ларце» под Волгоградом

Расследования 24.11.2022 11:34
0
24.11.2022 11:34
К 9,5 годам колонии строгого режима приговорен Новоаннинским районным судом Волгоградской области 36-летний Роман Кротов за разбойное нападение на продавца магазина «Золотой Ларец». Об этом ИА «Высота 102» сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.
Ранее мужчина 9 лет находился в местах лишения свободы за разбой. Он освободился условно-досрочно в 2020 году и снова совершил преступление.
По материалам дела, 6 апреля текущего года Кротов, вооружившись электрошокером и свето-шумовым пистолетом с целью ограбления, зашел в ювелирный магазин «Золотой Ларец». На лице разбойника была черная маска. С собой он взял черный пакет, в который планировал сложить похищенные ценности.
В магазине он наставил на продавца пистолет, сообщив, что это ограбление. Женщина стала кричать и звать на помощь. Чтобы она замолчала, Кротов стал ее бить и душить. Ему мешал пистолет, из которого постоянно выпадал магазин с патронами, поэтому он положил его на стойку. Злоумышленник хотел воспользоваться электрошокером, но он не сработал. Тогда он стал им бить женщину по голове. На крики потерпевшей прибежали женщина и мужчина из соседнего магазина. Мужчине удалось оттащить Кротова от продавца, а женщина схватила его пистолет и выстрелила в воздух. Кротов отобрал пистолет и убежал с ним из магазина, бросив свой электрошокер, магазин с патронами и пустой черный пакет.
На суде он не признал вины. Кротов уверял, что пришел в магазин не для ограбления, а чтобы предъявить претензию по поводу ранее проданного ему некачественного ювелирного украшения.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Фото: объединенной пресс-службы судов Волгоградской области
Культурный шок: в Волгограде выкидывали бюджетные деньги на спектакли без зрителей24.11.2022 07:16
Расследования 24.11.2022 07:16
Фермеров и 500 единиц техники привели в готовность на случай непогоды23.11.2022 17:14
Расследования 23.11.2022 17:14
Дело в отношении сотрудника МЧС передано следователям СКР в Волгограде23.11.2022 14:12
Расследования 23.11.2022 14:12
Депутат ГД Савченко спрогнозировал укрепление отношений между Волгоградской областью и Ираном23.11.2022 13:54
Расследования 23.11.2022 13:54
Риту и Зиту осудили за серию краж из магазинов в Волгоградской области23.11.2022 13:09
Расследования 23.11.2022 13:09
Опубликовано видео с места смертельного ДТП на трассе в Волгоградской области22.11.2022 21:48
Расследования 22.11.2022 21:48
В Волгограде участников расстрела водителя в Жилгородке приговорили к 19 годам на троих22.11.2022 18:30
Расследования 22.11.2022 18:30
В Волгограде СК расследует убийство матерью собственного сына21.11.2022 15:00
Расследования 21.11.2022 15:00
«Дима не успел отбежать»: жителей Волгограда дурят ужасами об обгоревшем ребенке21.11.2022 14:49
Расследования 21.11.2022 14:49
Бастрыкин требует доклад по делу о самостреле волгоградского подростка21.11.2022 11:15
Расследования 21.11.2022 11:15
Останки пропавшего год назад грибника нашли на пляже в Волгоградской области21.11.2022 10:52
Расследования 21.11.2022 10:52
СК возбудил дело после смерти 16-летнего подростка под Волгоградом21.11.2022 09:55
Расследования 21.11.2022 09:55
«Как будто за спиной стояли»: у жительницы Волжского похитили данные с госуслуг после посещения МФЦ19.11.2022 20:56
Расследования 19.11.2022 20:56
Жительница Волгоградской области помчалась в соседний регион ради кредита для аферистов19.11.2022 12:17
Расследования 19.11.2022 12:17
«Ты меня боишься сейчас»: опубликована аудиозапись, сделанная волгоградкой в момент нападения на нее сотрудника МЧС18.11.2022 20:47
Расследования 18.11.2022 20:47