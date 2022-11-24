Рецидивиста осудили за разбой с пистолетом и электрошокером в «Золотом Ларце» под Волгоградом









К 9,5 годам колонии строгого режима приговорен Новоаннинским районным судом Волгоградской области 36-летний Роман Кротов за разбойное нападение на продавца магазина «Золотой Ларец». Об этом ИА «Высота 102» сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.

Ранее мужчина 9 лет находился в местах лишения свободы за разбой. Он освободился условно-досрочно в 2020 году и снова совершил преступление.

По материалам дела, 6 апреля текущего года Кротов, вооружившись электрошокером и свето-шумовым пистолетом с целью ограбления, зашел в ювелирный магазин «Золотой Ларец». На лице разбойника была черная маска. С собой он взял черный пакет, в который планировал сложить похищенные ценности.

В магазине он наставил на продавца пистолет, сообщив, что это ограбление. Женщина стала кричать и звать на помощь. Чтобы она замолчала, Кротов стал ее бить и душить. Ему мешал пистолет, из которого постоянно выпадал магазин с патронами, поэтому он положил его на стойку. Злоумышленник хотел воспользоваться электрошокером, но он не сработал. Тогда он стал им бить женщину по голове. На крики потерпевшей прибежали женщина и мужчина из соседнего магазина. Мужчине удалось оттащить Кротова от продавца, а женщина схватила его пистолет и выстрелила в воздух. Кротов отобрал пистолет и убежал с ним из магазина, бросив свой электрошокер, магазин с патронами и пустой черный пакет.

На суде он не признал вины. Кротов уверял, что пришел в магазин не для ограбления, а чтобы предъявить претензию по поводу ранее проданного ему некачественного ювелирного украшения.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото: объединенной пресс-службы судов Волгоградской области



