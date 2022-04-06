Расследования

Опубликовано видео неудачного ограбления ювелирного салона под Волгоградом

Расследования 06.04.2022 15:14
06.04.2022 15:14


Главное управление МВД России по Волгоградской области днем 6 апреля опубликовало видео с неудачным ограблением ювелирного магазина в городе Новоаннинском. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», вооруженного грабителя пытались скрутить и спугнули продавец торговой точки и ее коллеги-соседи. 



По сведениям полицейских,  сообщение о попытке ограбления ювелирного магазина поступило утром около 9.00. Вооружившись предметом, похожим на пистолет,  рослый мужчина в медицинской маске вошел в торговую точку и потребовал от продавца сдать ему украшения. Только заступившая на смену женщина очевидно не была настроена сдаваться без боя и подняла шум. Поняв, что в соседнем магазине  происходит неладное, на помощь бросились ее коллеги из других торговых точек. 

Судя по кадрам, предоставленным ГУ МВД, скрутить крепкого налетчика пытались две женщины и мужчина. При этом одна из дам в ходе потасовки сумела, похоже, вырвать пистолет и размахивала им во все стороны. 

Напомним, что налетчику удалось все же сбежать. Сейчас его разыскивают полицейские. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.

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