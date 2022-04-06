Опубликовано видео неудачного ограбления ювелирного салона под Волгоградом

Главное управление МВД России по Волгоградской области днем 6 апреля опубликовало видео с неудачным ограблением ювелирного магазина в городе Новоаннинском. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», вооруженного грабителя пытались скрутить и спугнули продавец торговой точки и ее коллеги-соседи.







По сведениям полицейских, сообщение о попытке ограбления ювелирного магазина поступило утром около 9.00. Вооружившись предметом, похожим на пистолет, рослый мужчина в медицинской маске вошел в торговую точку и потребовал от продавца сдать ему украшения. Только заступившая на смену женщина очевидно не была настроена сдаваться без боя и подняла шум. Поняв, что в соседнем магазине происходит неладное, на помощь бросились ее коллеги из других торговых точек.

Судя по кадрам, предоставленным ГУ МВД, скрутить крепкого налетчика пытались две женщины и мужчина. При этом одна из дам в ходе потасовки сумела, похоже, вырвать пистолет и размахивала им во все стороны.

Напомним, что налетчику удалось все же сбежать. Сейчас его разыскивают полицейские.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.