Спецоперация на Украине

«Он только из армии пришел»: в Волгоградской области похоронили погибшего на Украине 20-летнего мобилизованного Эдуарда Аветисяна

Спецоперация на Украине 23.11.2022 11:40
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23.11.2022 11:40


В хуторе Писаревка Фроловского района Волгоградской области накануне простились с 20-летним Эдуардом Аветисяном, погибшим в СВО. Как рассказал ИА «Высота 102» глава Писаревского сельского поселения Сергей Сурков, Эдуарда призвали на СВО в рамках частичной мобилизации. 

– Эдуард работал на вахте в Москве, был отчаянным, бесстрашным парнем, – вспоминает Сергей Александрович. – Приехал на родину и пошел в военкомат по повестке. Он только год назад из армии вернулся. 

У Эдуарда остались младшая сестренка, отчим и мама, которая вот-вот должна родить еще одного ребенка. 

Похоронили односельчанина  на хуторском кладбище с воинскими почестями. 


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