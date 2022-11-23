В хуторе Писаревка Фроловского района Волгоградской области накануне простились с 20-летним Эдуардом Аветисяном, погибшим в СВО. Как рассказал ИА «Высота 102» глава Писаревского сельского поселения Сергей Сурков, Эдуарда призвали на СВО в рамках частичной мобилизации.

– Эдуард работал на вахте в Москве, был отчаянным, бесстрашным парнем, – вспоминает Сергей Александрович. – Приехал на родину и пошел в военкомат по повестке. Он только год назад из армии вернулся.

У Эдуарда остались младшая сестренка, отчим и мама, которая вот-вот должна родить еще одного ребенка.

Похоронили односельчанина на хуторском кладбище с воинскими почестями.