В Волгоградской области выявлены первые случаи гриппа АH1/N1









В Волгоградской области по итогам мониторинга циркулирующих вирусов выявлен грипп АH1/N1. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, на прошлой неделе выросла заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей на 14% и составляла 53 случая на 10 тысяч населения. При этом уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 39%.





В регионе по-прежнему сохраняется активная циркуляция вирусов негриппозной этиологии с доминированием риновируса. Также выявлены метапневмовирус, парагрипп, РС-вирус.





В Волгоградской области от гриппа привито 1 млн 218 тысяч человек, из них 277,3 тысяч детей.



