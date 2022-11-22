В Волгоградской области выявлены первые случаи гриппа АH1/N1

Здравоохранение 22.11.2022 08:18
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22.11.2022 08:18
В Волгоградской области по итогам мониторинга циркулирующих вирусов выявлен грипп АH1/N1. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, на прошлой неделе выросла заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей на 14% и составляла 53 случая на 10 тысяч населения. При этом уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 39%.
В регионе по-прежнему сохраняется активная циркуляция вирусов негриппозной этиологии с доминированием риновируса. Также выявлены метапневмовирус, парагрипп, РС-вирус.
В Волгоградской области от гриппа привито 1 млн 218 тысяч человек, из них 277,3 тысяч детей.
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