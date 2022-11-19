Борьба с коррупцией

В Волгоградской области закупают 113 тысяч новогодних подарков за 19 миллионов рублей

Борьба с коррупцией 19.11.2022 17:57
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19.11.2022 17:57



В Волгоградской области объявили электронный аукцион на закупку новогодних подарков для детей нескольких категорий, проживающих на территории региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком является, как и в предыдущие годы, ГАУ «Волгоградская государственная академия последипломного образования».

На подарки из бюджета выделено 19,2 миллиона рублей. Планируется закупить 113 тысяч наборов в упаковке с новогодней тематикой.

Каждый набор должен весить не менее 500 граммов и состоять из 49 кондитерских изделий 26 видов, произведенных не ранее 20 ноября этого года. Внутри подарков должны быть молочный шоколад, конфеты с желейным и шоколадным корпусом, вафельные конфеты, конфеты на основе натурального какао, молочные карамели и карамели с другими видами начинок.

Подарки привезут на склад, расположенный в Ворошиловском или Центральном районах Волгограда, не позднее 25 декабря. А перед Новым годом их распределят по районам города и области.

Напомним, в прошлом году на 112,3 тысячи подарков изначально выделялось 18,1 миллиона рублей. В ходе торгов цену удалось снизить до 15,9 миллиона рублей. Победителем стало волгоградское предприятие «Конфил». Средняя стоимость одного подарка в прошлом году составила около 140 рублей. В этом году цена новогоднего набора, согласно начальной стоимости контракта, составляет почти 170 рублей.

Бесплатные подарки получают ученики начальных классов, дети, отличившиеся в спорте, творчестве и образовании, воспитанники социальных учреждений и дети-инвалиды.

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»

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