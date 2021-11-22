Общество 22.11.2021 16:37
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22.11.2021 16:37
Сегодня подвели итоги электронного аукциона на поставку новогодних подарков для проживающих в Волгоградской области детей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, победителем аукциона признано ЗАОР НП «Конфил», которое предложило самую низкую стоимость контракта – около 15,9 миллионов рублей. Начальная цена контракта составляла 18,1 миллиона рублей, таким образом, в результате торгов удалось сэкономить немногим более 2 миллионов рублей из областного бюджета. В аукционе также принимали участие еще два участника – ООО «Мирфирм» и ООО «Трейд». Однако ценовые предложения этих компаний оказались выше, чем у волгоградской кондитерской фабрики.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о проведении аукциона на закупку новогодних подарков в количестве 112 тысяч 300 штук. Заказчиком выступила Волгоградская государственная академия последипломного образования.
Средняя стоимость каждого подарка согласно начальной стоимости контракта составляла около 160 рублей за сладкий набор. В результате конкурсной процедуры цена подарка снизилась примерно до 140 рублей.
В наборы, которые получат волгоградские дети, должно входить не менее 43 наименований кондитерских изделий, в том числе молочный шоколад, зефир, грильяж, вафельные конфеты, конфеты с желейным и помадным корпусом, а также карамельки. Вес каждого подарка не должен быть менее 490 граммов.
Напомним, закупки новогодних подарков для детей периодически сопровождались скандалами – особенно, когда в тендерах побеждали иногородние индивидуальные предприниматели, которые едва ли не в два раза обрушивали начальную цену. Таких коммерсантов подозревали в поставках некачественных кондитерских изделий, однако затем после проведенных исследований они признавались соответствующими нормативам и ГОСТам. Так, в 2019 году для детей были закуплены новогодние наборы конфет по 77 рублей за каждый, но нареканий к продукции у контролирующих органов не оказалось.
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