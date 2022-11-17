В подвале дома на улице Библиотечной в Волгограде нашли труп мужчины





В Волгограде в подвале многоквартирного дома обнаружили труп мужчины. Информацию об этом ИА «Высота 102» подтвердили в следственном управлении СКР.

– Тело неустановленного мужчины, на вид 50-55 лет, было обнаружено в канализационном узле у дома № 9, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – При осмотре места происшествия следов, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

Как стало известно информагентству, труп нашел сотрудник ресурсоснабжающей компании, прибывший по адресу. Предположительно, мужчина мог забраться в подвал, чтобы согреться. По информации следователей, умерший вел бродяжнический образ жизни.

– Организована проверка, принимаются меры к установлению личности, – сообщила Буянова.