В Волгограде на месяц закрыли гостиницу зверски убитого бизнесмена

Общество 27.08.2020 16:38
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27.08.2020 16:38
За нарушение санитарно-противоэпидемических мероприятий на 30 дней приостановлена деятельность гостиницы «Сталинград», расположенной на Мамаевом кургане. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, такое решение принято Центральным судом Волгограда. В ведомстве пояснили, что ИП Баранова-Бухтиенко Е.В. не выполнила требования Роспотребнадзора в условиях распространения коронавирусной инфекции и не оборудовала гостиницу устройствами по обеззараживанию воздуха. Также перед началом смены индивидуальный предприниматель не обеспечила «входной фильтр» с проведением термометрии сотрудников бесконтактным способом. Не измерялась температура и у гостей заведения при заезде, а также при входе в течение дня. Индивидуальный предприниматель привлечена к ответственности по ч.2.ст.6.3 КоАП РФ.
Напомним, ранее владельцем культурного центра «Сталинград» на Мамаевом кургане, куда входит в том числе и гостиница, являлся бизнесмен, президент благотворительного фонда "Горожанин" Василий Бухтиенко. Он был зверски забит неизвестными около теннисного корта в 2010 году.
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