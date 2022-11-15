Экология

На юге Волгограда зачистили 15 стихийных свалок

Экология 15.11.2022 15:24
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15.11.2022 15:24



В самом южном районе Волгограда ликвидировали 15 стихийных свалок. Подрядная компания в рамках муниципального контракта вывезла 600 кубометров бытовых и строительных отходов с территорий стихийных свалок в Красноармейском районе, рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. 

В частности, приведены в порядок земельные участки между частными жилыми домами в пос. Буревестник по ул. Галилея и асфальтированной дорогой проходящей по ул. Моцарта; на пересечении ул. Брестской и ул. Заславской и на пересечении ул. Зеленоградская и ул. Лисичанская; напротив дома № 1А по ул. Каменец-Подольская и ряд других территорий.

Несанкционированные свалки муниципалитет расчищает и на территориях в других районах Волгограда. С начала осеннего периода вывезено более 2 тысяч кубометров отходов – в основном, это бытовой и строительный мусор, которые незаконно свозят граждане на пустующие земельные участки общего пользования. Это территории в Дзержинском районе – на ул. Черноморской, Джаныбековской, в Советском районе – на улицах Корейской, Абхазской, Тормосиновской, в Краснооктябрьском районе – на улицах Хользунова, им. Менделеева, на пересечении улиц Муромской и Туристов и ряде других улиц.

Аналогичные работы будут выполнены в Тракторозаводском и Кировском районах -  отобранные по результатам конкурса подрядные организации должны вывезти порядка 1300 кубометров отходов с захламленных участков в частном секторе.  

Справка. За последние несколько лет в Волгограде убрали около 30 мест несанкционированных скоплений отходов в Красноармейском, Дзержинском, Тракторозаводском, Ворошиловском, Кировском и Советском районах.

Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»

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