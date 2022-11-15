



В Волгограде активисты продолжили традицию высадки деревьев и пришли сегодня к областному кардиологическому центру с саженцами и лопатами. Как рассказал ИА «Высота 102» координатор регионального ОНФ Сергей Горбунов, ранее ребята уже посадили 15 сосен, а всего здесь их будет 30.

– Хочется, чтобы здесь вырос сосновый бор, чтобы пациенты и все жители города могли гулять, дышать свежим воздухом и набираться сил, – говорит Сергей.





При этом волгоградские «фронтовики» участвуют и в других экологических проектах общероссийского народного фронта. Так, в ОНФ курируют проект «Проросток», в рамках которого приобщаются любить природу и самые маленькие волгоградцы. Дошкольникам передают растительный материал, дети за ним ухаживают, а потом подросшие саженцы высаживают уже на территории города.





Так, например, ребятам школы-интерната №8 были переданы 300 пророщенных желудей. Всю зиму дети будут их выращивать в баночках с водой, а весной они уже переедут в землю.

Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»