Происшествия

Под Волгоградом нашли тело пропавшего 71-летнего пенсионера

Происшествия 12.11.2022 19:35
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12.11.2022 19:35




Печальным результатом завершились поиски пропавшего 4 ноября жителя станицы Трехостровская Иловлинского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» волонтеры группы «Юг-Спас-Волгоград», 71-летнего Федора Климентьевича Б. нашли мертвым  в этой же станице.

По сведениям информагентства, мужчина, скорее всего, скончался от хронического заболевания. Признаков насильственной смерти не  зафиксировано.

Сегодня волонтеры собирались организовать полномасштабный поиск в станице Трехостровская. Но тело односельчанина уже к тому времени нашли местные жители.

Фото "Юг-Спас-Волгоград" VK

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