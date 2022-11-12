Под Волгоградом нашли тело пропавшего 71-летнего пенсионера

Фото "Юг-Спас-Волгоград" VK
Происшествия 12.11.2022 19:35
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12.11.2022 19:35
Фото "Юг-Спас-Волгоград" VK
Печальным результатом завершились поиски пропавшего 4 ноября жителя станицы Трехостровская Иловлинского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» волонтеры группы «Юг-Спас-Волгоград», 71-летнего Федора Климентьевича Б. нашли мертвым в этой же станице.
По сведениям информагентства, мужчина, скорее всего, скончался от хронического заболевания. Признаков насильственной смерти не зафиксировано.
Сегодня волонтеры собирались организовать полномасштабный поиск в станице Трехостровская. Но тело односельчанина уже к тому времени нашли местные жители.
Фото "Юг-Спас-Волгоград" VK
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