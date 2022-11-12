Основными источниками доходной части регионального бюджета стали:
налог на прибыль с объемом поступлений 28,8 млрд рублей и темпом роста 138,4%;
налог на доходы физических лиц, с объемом поступлений 32,1 млрд рублей при темпе роста 109%;
упрощенная система налогообложения, поступления по которой составили 7,7 млрд рублей с темпом роста 121%;
налог на имущество организаций с объёмом поступлений в 6,8 млрд рублей и темпом роста 105,7 процента.
Также необходимо отметить о суммах налогов, возмещенных на расчетные счета юридических и физических лиц. В абсолютном значении за 10 месяцев 2022 года на счета налогоплательщиков из регионального бюджета возмещено 6,4 млрд рублей, что на 1,8 млрд рублей или на 40% больше аналогичного периода прошлого года.
Возвращенные на расчетные счета денежные средства могут быть использованы налогоплательщиками как для пополнения оборотов предприятий с целью реализации непрерывного продолжения своей финансово-хозяйственной деятельности, так и на текущие расходы физических лиц, в том числе для покупки продовольственных товаров и лекарственных препаратов. В результате данные денежные средства могут реинвестироваться в экономику региона, подчеркнули в управлении.