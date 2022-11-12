







Управлением ФНС России по Волгоградской области подведены итоги поступлений налоговых платежей в консолидированный бюджет Волгоградской области за 10 месяцев 2022 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФНС, так, за истекший период поступления в бюджет региона составили 95,1 млрд рублей с темпом роста 117,4 процента.

Основными источниками доходной части регионального бюджета стали:Также необходимо отметить о суммах налогов, возмещенных на расчетные счета юридических и физических лиц. В абсолютном значении за 10 месяцев 2022 года на счета налогоплательщиков из регионального бюджета возмещено 6,4 млрд рублей, что на 1,8 млрд рублей или на 40% больше аналогичного периода прошлого года.Возвращенные на расчетные счета денежные средства могут быть использованы налогоплательщиками как для пополнения оборотов предприятий с целью реализации непрерывного продолжения своей финансово-хозяйственной деятельности, так и на текущие расходы физических лиц, в том числе для покупки продовольственных товаров и лекарственных препаратов. В результате данные денежные средства могут реинвестироваться в экономику региона, подчеркнули в управлении.