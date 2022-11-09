Стоимость работ по устройству двух футбольных полей с искусственным покрытием, которые хотят разместить на территории «Волгоград Арены», за неделю снизилась почти на 20 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, так, 2 ноября ГАУ «Дирекция по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена» разместила извещение о проведении конкурса на выполнение работ на двух полях – с игровыми зонами 60 на 90 метров и 22 на 42 метра. Начальная стоимость контракта в данной закупке составила 58,5 миллиона рублей. При этом из этой суммы 24 миллиона составляли бюджетные средства, а остальные, более 34 миллионов – внебюджетные.

Однако 8 ноября эту закупку неожиданно отменили. И в этот же день на сайте госзаказов разместили новое извещение о поиске подрядчика на выполнение тех же работ. Однако в документах фигурировала уже меньшая сумма – 40,2 миллиона.

В дирекции по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена» корреспонденту ИА «Высота 102» пояснили, что отмена закупки и объявление новой, с меньшей ценой, обусловлена техническими моментами.

– Дело в том, что часть суммы от начальной цены контракта внесена в материалы заказчика, поэтому она и стала меньше, – пояснили в государственном автономном учреждении. – Но закупка, конечно же, осталась конкурентной. Мы всегда используем только этот метод в поиске подрядчиков.

Напомним, два поля с искусственным покрытием возводят в периметре стадиона «Волгоград Арена». Предназначены эти спортивные объекты для тренировок и игр детских и юношеских футбольных команд. Уже выполнены работы в рамках первого этапа. После определения подрядчика и продолжения обустройства полей в рамках второго этапа футбольные площадки должны сдать в эксплуатацию в начале лета следующего года.

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»