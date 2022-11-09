В Волгограде фура смяла иномарку с подростками: погиб 17-летний юноша









Трагедия произошла накануне, 8 ноября в Ворошиловском районе Волгограда. В восемь часов вечера грузовик «Скания» двигался по ул. Куприна и при повороте протаранил движущуюся навстречу иномарку «Киа».













- Водитель грузовика не убедился в безопасности маневра, в результате фура врезалась в легковушку. За рулем легкового автомобиля находился 17-летний подросток, не имевший водительского удостоверения, он погиб на месте, - сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области. - 16-летняя девушка и 17-летний юноша - пассажиры автомашины «Киа», с различными травмами госпитализированы.













Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании водителю грузового автомобиля меры пресечения, пояснили в главке.





Фото ГУ МВД по Волгоградской области