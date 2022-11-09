Происшествия

В Волгограде фура смяла иномарку с подростками: погиб 17-летний юноша

Происшествия 09.11.2022 11:35
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09.11.2022 11:35



Трагедия произошла накануне, 8 ноября  в Ворошиловском районе Волгограда. В восемь часов вечера грузовик «Скания» двигался по ул. Куприна и при повороте  протаранил движущуюся навстречу иномарку «Киа». 



- Водитель грузовика не убедился в безопасности маневра, в результате фура врезалась в легковушку. За рулем легкового автомобиля находился 17-летний подросток, не имевший водительского удостоверения, он погиб на месте, - сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области. - 16-летняя девушка и 17-летний юноша - пассажиры  автомашины «Киа»,  с различными травмами госпитализированы.



Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании водителю грузового автомобиля меры пресечения, пояснили в главке.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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