Расследования

Волгоградской пенсионерке вернули списанные деньги за чужой кредит

Расследования 08.11.2022 14:35
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08.11.2022 14:35


69-летняя волгоградская пенсионерка Людмила Геннадьевна Д. добилась возвращения изъятых из ее скромного семейного бюджета денег. Вместе с пожилой женщиной восстанавливали законность волгоградский уполномоченный по правам человека и прокуратура Москвы. 

Как рассказали ИА «Высота 102» в аппарате волгоградского омбудсмена, летом этого года женщина пришла на прием к уполномоченному по правам человека Волгоградской области и рассказала свою грустную историю. С января  с нее стали удерживать половину ее пенсии, из-за чего долгое время ей пришлось жить на 6 тысяч рублей в месяц.  

При этом пенсионерка не значилась в региональном реестре должников в УФСПП по Волгоградской области. Однако выяснилось, что женщина фигурировала как должник одной из микрофинансовых организаций в судебном приказе мирового судьи города Москва. В документы были указаны все ее персональные данные, лишь место жительства не совпадало. 

Пенсионерка уверяла – в Москве не была несколько десятилетий, паспорт не теряла, в финансовые организации в столице не обращалась. 

Проведенная совместно с правоохранительными органами Москвы  проверка подтвердила – пенсионерка говорила чистую правду. А с нее взыскивали чужие долги. В результате договор на кредитование был признан незаключенным, а женщине вернули деньги, которые незаконно списывали с ее пенсии. Все, что забрали у пенсионерки, она уже получила денежным переводом. 

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