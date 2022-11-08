Волгоградской пенсионерке вернули списанные деньги за чужой кредит

69-летняя волгоградская пенсионерка Людмила Геннадьевна Д. добилась возвращения изъятых из ее скромного семейного бюджета денег. Вместе с пожилой женщиной восстанавливали законность волгоградский уполномоченный по правам человека и прокуратура Москвы.

Как рассказали ИА «Высота 102» в аппарате волгоградского омбудсмена, летом этого года женщина пришла на прием к уполномоченному по правам человека Волгоградской области и рассказала свою грустную историю. С января с нее стали удерживать половину ее пенсии, из-за чего долгое время ей пришлось жить на 6 тысяч рублей в месяц.

При этом пенсионерка не значилась в региональном реестре должников в УФСПП по Волгоградской области. Однако выяснилось, что женщина фигурировала как должник одной из микрофинансовых организаций в судебном приказе мирового судьи города Москва. В документы были указаны все ее персональные данные, лишь место жительства не совпадало.

Пенсионерка уверяла – в Москве не была несколько десятилетий, паспорт не теряла, в финансовые организации в столице не обращалась.

Проведенная совместно с правоохранительными органами Москвы проверка подтвердила – пенсионерка говорила чистую правду. А с нее взыскивали чужие долги. В результате договор на кредитование был признан незаключенным, а женщине вернули деньги, которые незаконно списывали с ее пенсии. Все, что забрали у пенсионерки, она уже получила денежным переводом.