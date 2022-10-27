Расследования

Пара из Волгоградской области приспособила гараж под нарколабораторию: оперативное видео

Расследования 27.10.2022 16:13
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27.10.2022 16:13


В Волгоградской области 30-летний мужчина и его 24-летняя сожительница, проштудировав Интернет, развернули в собственном гараже лабораторию по производству наркотиков. Какое-то время им удавалось производить смертельное зелье, однако оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области накануне задержали обоих и прикрыли подпольный «заводик».



– Накануне в Дзержинском районе Волгограда был задержан 30-летний мужчина. В его автомобиле были обнаружены 30,5 граммов марихуаны и 140 граммов мефедрона, а также ЛСД, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка полиции. – 24-летняя сожительница мужчины была задержана у дома по месту жительства в Городищенском районе Волгоградской области. В ходе личного досмотра у нее были обнаружены несколько свертков с мефедроном.


Нарколаборатория, уточняют оперативники, была оснащена вытяжкой, а внутри гаража установлено самодельное оборудование. Полицейские изъяли лабораторное оборудование, прекурсоры и химические реактивы.

– Фигуранты уже сознались в содеянном, оба заключены под стражу. Обоим грозит наказание до 20 лет лишения свободы, – уточняют в ГУ МВД России по Волгоградской области.  

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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