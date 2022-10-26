Экология 26.10.2022 20:42
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26.10.2022 20:42
Сегодня, 26 октября, в реку Пичуга, которая впадает в Волгоградское водохранилище, выпустили 110 тысяч мальков белого амура, толстолобика и сазана. По словам специалистов комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, таким образом в регионе восстанавливают биологические водные ресурсы и решают другие важные задачи.
- Эти виды высокопродуктивны, активно потребляют водную растительность, которая в нашем водохранилище активно и хорошо развивается, - рассказал доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ Николай Онистратенко.
По его словам, водоросли, которые буйно размножаются в жаркую погоду, затрудняют судоходство и неблагоприятно воздействуют на сам водоем.
- Те три вида, которые мы сегодня выпустили, - великолепные едоки, очень хорошо питаются именно водной растительностью, - пояснил специалист.
Восполнение водных биологических ресурсов является важной государственной задачей, которую в Волгоградской области решают на системной и плановой основе.
- В прошлом году мы выпустили более 8 миллионов разного видового состава - это были и осетровые, и частиковые, и растительноядные. В этому году планируется примерно такая же цифра, может быть даже больше, - добавил консультант рыбного отдела комитета сельского хозяйства Волгоградской области Владимир Разинкин.
Мальки выращены на специализированном Ергенинском рыбоводческом предприятии и адаптированы к естественным условиям среды обитания — речной воде, температурному режиму. Вес каждого составляет не менее 20-30 граммов, длина — 15-17 сантиметров, что важно для более высокой выживаемости.
Молодь выпустили в реку, которая впадает в водохранилище, не случайно. Здесь теплее вода и меньше хищников, что позволит малькам расти и развиваться.
- Зарыбление любого водоема не просто нужно, а остро необходимо по той лишь причине, что любые наши изменения мы должны возмещать, - отмечает Онистратенко. - Мы теряем большое количество водных организмов в целом и высока вероятность потери биоразнообразия, т.е. потери определенных видов водных организмов. Поэтому естественное возобновление и пополнение биомассы просто необходимо.
Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»
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