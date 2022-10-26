Спецоперация на Украине

Госдума: добровольцы-участники СВО получат статус ветерана боевых действий

Спецоперация на Украине 26.10.2022 17:29
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26.10.2022 17:29


Государственная дума рассмотрела вопрос о присвоении статуса ветерана боевых действий тем россиянам, которые отправились в зону СВО в качестве добровольцев. 

Добровольцы, участвующие в спецоперации, будут наделены статусом ветерана боевых действий. Также речь идет о тех, кто был ранен, – они получат статус инвалида боевых действий, – сообщили 26 октября в ГД РФ со ссылкой на Вячеслава Володина. – Таким образом, добровольцы и члены их семей смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки, как и военнослужащие РФ.  

В ходе прошедшего в среду пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что ранее ГД было дано поручение проработать этот вопрос совместно с правительством. 

Мы должны думать о стране, и в вопросах, которые касаются решения конкретных задач, не конкурировать, а объединяться, – сказал Володин, предложив депутатам стать соавторами соответствующего законопроекта. 

В Волгограде губернатор Андрей Бочаров 26 октября на встрече с волонтерами анонсировал единовременные региональные выплаты семьям добровольцев в размере 100 тысяч рублей. Такие выплаты, напомним, в регионе уже получают семьи мобилизованных. По словам Бочарова, уже порядка 50% семей уже получили деньги. 

Также добровольцы из Волгоградской области и их семьи, по решению губернатора, могут рассчитывать на дополнительные меры социальной поддержи, пакет которых был утвержден ранее. 

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

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