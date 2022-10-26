«Думаю, это справедливо»: Бочаров анонсировал выплаты по 100 тыс. рублей добровольцам

Губернатор Волгоградской области 26 октября на встрече с волонтерами заявил, что считает справедливым, если дополнительные меры поддержки в виде региональных выплат по 100 тысяч рублей будут получать семьи не только тех, кто попал под частичную мобилизацию, но и семьи добровольцев.

– Есть случай в Камышине, где в одной из семей был мобилизован сын, а следом за ним в качестве добровольца отправился на фронт и отец, – привел пример Андрей Бочаров. – Мною принято решение о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей и тем жителям Волгоградской области, которые участвуют в специальной военной операции в качестве добровольцев. Думаю, это справедливо.

Также, отдельно подчеркнул волгоградский губернатор, будет распространено на семьи добровольцев и действие дополнительных мер поддержки семей мобилизованных.

– Соответствующие поручения уже даны, – сказал глава региона.

По словам Бочарова, уже 50% мобилизованных уже получили по 100 тысяч рублей в качестве единовременной помощи.