Федеральные новости

МО РФ приняло изменения о двух отсрочках от частичной мобилизации

Федеральные новости 26.10.2022 16:49
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26.10.2022 16:49


Глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей, член КПРФ Нина Останина сегодня, 26 октября, в своем Telegram-канале сообщила об изменениях в директиве Генштаба ВС РФ об освобождении от частичной мобилизации. По ее словам, «есть две хорошие новости», сообщает ИА «Высота 102». 

Только что созвонилась с заместителем министра обороны Николаем Александровичем Панковым. Наши изменения в директиву о том, чтобы освободить от мобилизации отцов двоих детей в случае, если жена беременна и срок беременности составляет более 22 недель, принята. Поправка в директиву внесена, — цитирует информагентство депутата. — И еще одна поправка внесена в директиву о том, что освобождаются от мобилизации отцы, воспитывающие детей-инвалидов, независимо от количества детей в семье.

При этом Останина отметила, что «взамен нас попросили не настаивать до окончания спецоперации в принятии поправок в закон «О мобилизации» в ст. 18». 

Директива действует до окончания спецоперации, — сообщила Ирина Останина. — Проговорила с председателем комитета по обороне. Он поддержит по окончании спецоперации нашу поправку о многодетных в закон «О мобилизации». 

Ранее спикер ГД РФ Вячеслав Володин заявлял, что мужчины, воспитывающие трех и более детей, не должны подлежать призыву по частичной мобилизации. Сообщается, что в РФ уже вернулись домой 9500 многодетных отцов.  

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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