Общество

В СФР сообщили, как многодетным волгоградкам досрочно уйти на пенсию

Общество 06.08.2025 15:05
0
06.08.2025 15:05


Многодетные матери в России, в том числе и в Волгоградской области, могут досрочно выйти на пенсию. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Соцфонда, право на страховую пенсию по старости женщины получают при соблюдении нескольких условий. Например, они должны: 

- Воспитать троих или больше детей до достижения ими 8 лет.

- Заработать страховой стаж не менее 15 лет.

- Накопить индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) в размере 30.

На страховую пенсию многодетная мама может выйти в 57 лет при наличии 3 детей. В 56 лет с 4 детьми или в 55 лет, если детей 5 и более. 

Женщины, которые проработали в районах Крайнего Севера не менее 12  календарных лет или не менее 17 лет в приравненных к ним местностях и имеют страховой стаж 20 лет, могут уйти на отдых в 50 лет.

В Соцфонде также напомнили, что при назначении пенсии учитывается период ухода за ребенком до 1,5 лет. Этот период суммируется со страховым стажем.

ИПК начисляются за каждый год ухода за малышом следующим образом:

- уход за 1-м ребенком — 1,8 ИПК за календарный год (за 1,5 года декрета 2,7 ИПК);

- за 2-м ребенком — 3,6 ИПК (за 1,5 года декрета 5,4 ИПК);

- за 3-м или 4-м ребенком — 5,4 ИПК (за 1,5 года декрета 8,1 ИПК).

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.08.2025 15:56
Общество 06.08.2025 15:56
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2025 15:21
Общество 06.08.2025 15:21
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2025 14:14
Общество 06.08.2025 14:14
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2025 13:52
Общество 06.08.2025 13:52
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2025 13:08
Общество 06.08.2025 13:08
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2025 11:28
Общество 06.08.2025 11:28
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.08.2025 11:21
Общество 06.08.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2025 10:32
Общество 06.08.2025 10:32
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2025 10:21
Общество 06.08.2025 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2025 09:31
Общество 06.08.2025 09:31
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2025 09:24
Общество 06.08.2025 09:24
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2025 08:41
Общество 06.08.2025 08:41
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2025 08:15
Общество 06.08.2025 08:15
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2025 07:45
Общество 06.08.2025 07:45
Комментарии

0
Далее
Общество
05.08.2025 21:32
Общество 05.08.2025 21:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:56
В Волжском камеры с ИИ начнут следить за работой самосваловСмотреть фотографии
15:38
Искусственный интеллект распознает мошенника при звонке абоненту БилайнаСмотреть фотографии
15:21
Волгоградские чиновники готовятся к массовому переходу в нацмессенджер MAXСмотреть фотографии
15:05
В СФР сообщили, как многодетным волгоградкам досрочно уйти на пенсиюСмотреть фотографии
14:26
В Волжском пассажир вылетел на тротуар после столкновения двух иномарокСмотреть фотографииCмотреть видео
14:14
ДТП остановило движение на перекрестке в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:52
Волгоградцев предупредили о «вирусном» пиратском киноСмотреть фотографии
13:46
В Волгограде ищут потерпевших от очередного мебельщика-кидалыСмотреть фотографии
13:08
В Волгоградской области вскрылись чудеса производства творога и сметаныСмотреть фотографии
12:44
«Заплыл и не смог вернуться»: 63-летний волгоградец утонул на озере у СНТ «Маяк»Смотреть фотографии
12:11
Госэкспертиза одобрила проект центра помощи участникам СВО в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:41
Мессенджер MAX станет обязательным для предустановки на смартфонах в РоссииСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде поймали эконарушителя с прицепом мусораСмотреть фотографииCмотреть видео
11:21
«Нет людей и нет лодок»: родные пропавшего в Карелии байдарочника просят местных о помощиСмотреть фотографии
10:32
Волгоградские специалисты в 3 из 9 арбузов нашли нитраты: но это не страшноСмотреть фотографии
10:21
Андрей Бочаров проверил ход капремонта детской поликлиники №31Смотреть фотографии
10:21
Под Волгоградом водолазы достали со дна Ахтубы тело утопшего иностранцаСмотреть фотографии
10:14
В Волжском иномарка сбила электросамокатчика на ул. МираСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде пенсионерка взыскала с родителей подростка на электросамокате 380 тыс. рублейСмотреть фотографии
09:31
В Волгоградской области на треть выросло количество желающих обанкротитьсяСмотреть фотографии
09:24
В Волгограде первые 15 электросамокатов эвакуировали на штрафстоянкуСмотреть фотографии
08:41
Волгоградская гордума закупает на подарки зонты от дождя и солнцаСмотреть фотографии
08:15
«Надежда на погоду»: Волжская ГЭС переходит на экономные сбросы из-за дефицита водыСмотреть фотографии
07:45
В центре Волгограда за 192 млн продают неприметный памятник историиСмотреть фотографии
07:25
Под Волгоградом нашли ответственного за дорогу с перепаханным асфальтомСмотреть фотографии
07:03
В Волгограде к делу осужденного заочно экс-депутата Госдумы вернутся 18 августаСмотреть фотографии
06:42
Учителям утвердили нормы часов в неделюСмотреть фотографии
06:25
Безбашенный дрифт на парковке «Магнита» засняли очевидцы в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:20
Волгоградской чиновнице Елисеевой продлили содержание в СИЗОСмотреть фотографии
20:33
«Динамо-Синара» 22 августа проведет встречу с болельщиками в ВолгоградеСмотреть фотографии
 