В СФР сообщили, как многодетным волгоградкам досрочно уйти на пенсию

Многодетные матери в России, в том числе и в Волгоградской области, могут досрочно выйти на пенсию. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Соцфонда, право на страховую пенсию по старости женщины получают при соблюдении нескольких условий. Например, они должны:

- Воспитать троих или больше детей до достижения ими 8 лет.

- Заработать страховой стаж не менее 15 лет.

- Накопить индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) в размере 30.

На страховую пенсию многодетная мама может выйти в 57 лет при наличии 3 детей. В 56 лет с 4 детьми или в 55 лет, если детей 5 и более.

Женщины, которые проработали в районах Крайнего Севера не менее 12 календарных лет или не менее 17 лет в приравненных к ним местностях и имеют страховой стаж 20 лет, могут уйти на отдых в 50 лет.

В Соцфонде также напомнили, что при назначении пенсии учитывается период ухода за ребенком до 1,5 лет. Этот период суммируется со страховым стажем.

ИПК начисляются за каждый год ухода за малышом следующим образом:

- уход за 1-м ребенком — 1,8 ИПК за календарный год (за 1,5 года декрета 2,7 ИПК);

- за 2-м ребенком — 3,6 ИПК (за 1,5 года декрета 5,4 ИПК);

- за 3-м или 4-м ребенком — 5,4 ИПК (за 1,5 года декрета 8,1 ИПК).

Фото из архива V102.RU