Минобороны: над Волгоградской областью сбили 7 БПЛА

Минобороны отчиталось о сбитии 7 БПЛА в Волгоградской области. Атаку отразили в период с 23-30 ч. 6 августа до 6-10 ч. 7 августа.
Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа:
31 – над акваторией Азовского моря,
▪️ 11 – над территорией Республики Крым,
▪️ 10 – над территорией Ростовской области,
▪️ 9 – над территорией Краснодарского края,
▪️ 8 – над акваторией Черного моря,
▪️ 7 – над территорией Волгоградской области,
▪️ 4 – над территорией Белгородской области,
▪️ 1 – над территорией Курской области,
▪️ 1 – над территорией Орловской области.
Напомним, Росавиация ночью закрывала аэропорт Волгограда. Глава региона сообщил о пожаре на станциях Суровикино и о работе саперов на Максима Горького. В Приволжской железной дороге пояснили, что обломками были повреждены технические здания на двух станциях. На движении поездов происшествия не отразились.