ДТП остановило движение на перекрестке в центре Волгограда





В Центральном районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей на пересечении проспект Маршала Жукова и улицы Рокоссовского. Как рассказали очевидцы, в связи с аварией на данном участке дороги осложнено движение транспорта.

Авария произошла практически в центре перекрестка и парализовала движение во всех направлениях, затронув левый и средний ряд на проспекте Жукова. Вереница машин на данном участке дороги растянулась практически на километр.

Фото: читатели информагентства