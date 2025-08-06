Волгоградские чиновники готовятся к массовому переходу в нацмессенджер MAX





В Волгограде сотрудники администраций в ближайшее время готовятся массово и коллективно перейти для общения в отечественный мессенджер MAX. Настоятельные рекомендации ускорить процесс перехода, сообщает ИА «Высота 102», чиновники стали получать в начале текущей недели.

Как рассказали информагентству работники одного из структурных подразделений администрации Волгограда, в сообщении, полученном от руководителей, говорится о письме администрации Волгоградской области от 31.07.2025 №04-14/11887, предписывающем общение по всем рабочим вопросам лишь посредством национального мессенджера MAX. В обоснование рекомендации говорится о необходимости обеспечения конфиденциальности передаваемой информации.

– Во исполнение письма администрации Волгоградской области от 31.07.2025 для обеспечения конфиденциальности передаваемой информации просим Вас по рабочим вопросам общаться посредством национального мессенджера МАКС, – гласит текст рассылаемого сообщения.

В администрации Волгоградской области, куда ИА «Высота 102» обратилось за комментарием, сообщили о том, что о письме, о котором идет речь в полученном чиновниками сообщении, до сих пор не слышали.

Вместе с тем, источники информагентства в обладмине подтверждают, что всем сотрудникам действительно рекомендовано переходить для обмена информацией в национальный мессенджер.

– Данный мессенджер гарантирует конфиденциальность передаваемой служебной информации, – уточнил собеседник «Высоты 102».

Меж тем, отметим, жители Волгоградской области, согласно данным, полученным ИА «Высота 102» по итогам онлайн-опроса, в большинстве своем готовы продолжить общение в MAX, если того потребует ситуация.

Так, в частности, из полутора тысяч участников опроса более 950 человек высказались в поддержку национального мессенджера. Это 62% опрошенных. Еще 21% (326 человек) допускают переход для общения MAX при блокировке других популярных каналов, а 15% респондентов отрицают такую возможность. Еще 2% участников опроса воздержались от ответа.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что MAX станет обязательным для предустановки на смартфонах в России. Об этом РИА Новости заявил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.