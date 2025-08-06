Общество

Волгоградские чиновники готовятся к массовому переходу в нацмессенджер MAX

Общество 06.08.2025 15:21
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06.08.2025 15:21


В Волгограде сотрудники администраций в ближайшее время готовятся массово и коллективно перейти для общения в отечественный мессенджер MAX. Настоятельные рекомендации ускорить процесс перехода, сообщает ИА «Высота 102», чиновники стали получать в начале текущей недели. 

Как рассказали информагентству работники одного из структурных подразделений администрации Волгограда, в сообщении, полученном от руководителей, говорится о письме администрации Волгоградской области от 31.07.2025 №04-14/11887, предписывающем общение по всем рабочим вопросам лишь посредством национального мессенджера MAX. В обоснование рекомендации говорится о необходимости обеспечения конфиденциальности передаваемой информации.

Во исполнение письма администрации Волгоградской области от 31.07.2025 для обеспечения конфиденциальности передаваемой информации просим Вас по рабочим вопросам общаться посредством национального мессенджера МАКС, – гласит текст рассылаемого сообщения. 

В администрации Волгоградской области, куда ИА «Высота 102» обратилось за комментарием, сообщили о том, что о письме, о котором идет речь в полученном чиновниками сообщении, до сих пор не слышали. 

Вместе с тем, источники информагентства в обладмине подтверждают, что всем сотрудникам действительно рекомендовано переходить для обмена информацией в национальный мессенджер.

– Данный мессенджер гарантирует конфиденциальность передаваемой служебной информации, – уточнил собеседник «Высоты 102». 

Меж тем, отметим, жители Волгоградской области, согласно данным, полученным ИА «Высота 102» по итогам онлайн-опроса, в большинстве своем готовы продолжить общение в MAX, если того потребует ситуация. 

Так, в частности, из полутора тысяч участников опроса более 950 человек высказались в поддержку национального мессенджера. Это 62% опрошенных. Еще 21% (326 человек) допускают переход для общения MAX при блокировке других популярных каналов, а 15% респондентов отрицают такую возможность. Еще 2% участников опроса воздержались от ответа. 

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что MAX станет обязательным для предустановки на смартфонах в России. Об этом РИА Новости заявил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

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