Происшествия

Под Волгоградом водолазы достали утонувшего в канале мужчину

Происшествия 06.08.2025 19:25
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06.08.2025 19:25


В Городищенском районе Волгоградской области водолазы достали из воды тело мужчины. Как сообщили V102.RU в ГКУ  «Служба спасения», волгоградец утонул в сегодня в канале неподалеку от поселка Новая Надежда. 

Как уточнили спасатели, трагедия произошла в 3 километрах южнее поселка. Водолазы Тракторозаводского поисково-спасательного подразделения оперативно смогли обнаружить тело. При обнаружении мужчина уже не подавал признаков жизни. 

Напомним, сегодня также произошла трагедия в Светлоярском районе. Там на озере в СНТ «Маяк» утонул 63-летний мужчина.

Фото: ГКУ «Служба спасения» 

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