Под Волгоградом водолазы достали утонувшего в канале мужчину





В Городищенском районе Волгоградской области водолазы достали из воды тело мужчины. Как сообщили V102.RU в ГКУ «Служба спасения», волгоградец утонул в сегодня в канале неподалеку от поселка Новая Надежда.

Как уточнили спасатели, трагедия произошла в 3 километрах южнее поселка. Водолазы Тракторозаводского поисково-спасательного подразделения оперативно смогли обнаружить тело. При обнаружении мужчина уже не подавал признаков жизни.

Напомним, сегодня также произошла трагедия в Светлоярском районе. Там на озере в СНТ «Маяк» утонул 63-летний мужчина.

Фото: ГКУ «Служба спасения»