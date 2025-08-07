Общество

В центре Волгограда подлатают тротуары

Общество 07.08.2025 05:33
Ремонт покрытия тротуаров запланирован в Центральном районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, в настоящее время мэрия ищет подрядчика, который приведет в порядок территорию Привокзальной площади, а также сквера 8-е Марта.

Пешеходные тротуары также починят у  музея «Россия – моя история» и вдоль проспекта Ленина на участке от остановки «Бакинская» до светофора.

Начальная стоимость контракта составляет почти 850 тысяч рублей. Победителю торгов предстоит выполнить все работы за 30 дней, отсчет которых начнется от даты заключения муниципального контракта.

До начала работ по всем адресам будут выставлены информационные щиты с указанием подрядной организации и видов работ. 

