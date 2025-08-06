Телеком

Искусственный интеллект распознает мошенника при звонке абоненту Билайна

Телеком 06.08.2025 15:38 Реклама
0
06.08.2025 15:38 Реклама


Билайн обучил искусственный интеллект анализировать параметры разговора на предмет мошенничества и прерывать его, если есть подозрения, что клиента пытаются обмануть. Новая функция усиленной защиты включена в PRO-версию Виртуального помощника.
Защита от телефонного мошенничества в Билайне стала еще мощнее: теперь для клиентов, которые подключили Виртуального помощника PRO, все подозрительные разговоры будет проверять ИИ-модель, натренированная распознавать обман и манипуляцию на основе анализа звуковой волны, поведенческих маркеров и сценариев общения. Звонки с признаками мошенничества она будет прерывать, сделав аудио- и СМС-предупреждение: вероятно, с вами говорил злоумышленник. Важно то, что в разговор при этом не будут вмешиваться люди – всё сделает алгоритм, то есть за конфиденциальность и тайну связи можно не опасаться.
Виртуальный помощник – это элемент антифрод-платформы Билайна, сервис, который предупреждает клиентов о потенциально опасных вызовах и самостоятельно блокирует спам-звонки и сообщения – даже в мессенджерах. Базовая версия сервиса бесплатна и работает по умолчанию для всех абонентов Билайна, версия PRO предоставляет дополнительные функции – например, приема звонков и расшифровки разговоров.
Илья Нестор, директор по продуктам безопасности и дополнительным сервисам Билайна:
«С января по июль 2025 года антифрод-платформа Билайна распознала и не довела до клиентов более 382 млн мошеннических звонков. Мы совершенствуем технологии, чтобы обеспечивать всё более надежную защиту. Недавно мы ввели авторазрыв мошеннического звонка при поступлении СМС с кодом от Госуслуг. Внедрение усиленной ИИ-защиты создает новый уровень безопасности, особенно актуальный для клиентов, уязвимых к техникам социальной инженерии – детей и пожилых людей. Поэтому мы рекомендуем всем клиентам подключить PRO-версию Виртуального помощника себе и своим близким».
Реклама. ПАО «ВымпелКом», ОГРН 1027700166636. Подробнее на сайте: www.beeline.ru, erid: 2VSb5y7GioT

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
04.08.2025 09:27
Телеком 04.08.2025 09:27
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.08.2025 17:40 Реклама
Телеком 01.08.2025 17:40 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.08.2025 16:20 Реклама
Телеком 01.08.2025 16:20 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.07.2025 14:06 Реклама
Телеком 30.07.2025 14:06 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.07.2025 11:14 Реклама
Телеком 30.07.2025 11:14 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.07.2025 17:15 Реклама
Телеком 25.07.2025 17:15 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.07.2025 14:45 Реклама
Телеком 25.07.2025 14:45 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.07.2025 12:41 Реклама
Телеком 24.07.2025 12:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.07.2025 15:24 Реклама
Телеком 22.07.2025 15:24 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.07.2025 16:46 Реклама
Телеком 18.07.2025 16:46 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.07.2025 15:12
Телеком 17.07.2025 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.07.2025 15:38 Реклама
Телеком 16.07.2025 15:38 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.07.2025 16:46 Реклама
Телеком 14.07.2025 16:46 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.07.2025 17:01
Телеком 09.07.2025 17:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.07.2025 12:37 Реклама
Телеком 09.07.2025 12:37 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:56
В Волжском камеры с ИИ начнут следить за работой самосваловСмотреть фотографии
15:38
Искусственный интеллект распознает мошенника при звонке абоненту БилайнаСмотреть фотографии
15:21
Волгоградские чиновники готовятся к массовому переходу в нацмессенджер MAXСмотреть фотографии
15:05
В СФР сообщили, как многодетным волгоградкам досрочно уйти на пенсиюСмотреть фотографии
14:26
В Волжском пассажир вылетел на тротуар после столкновения двух иномарокСмотреть фотографииCмотреть видео
14:14
ДТП остановило движение на перекрестке в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:52
Волгоградцев предупредили о «вирусном» пиратском киноСмотреть фотографии
13:46
В Волгограде ищут потерпевших от очередного мебельщика-кидалыСмотреть фотографии
13:08
В Волгоградской области вскрылись чудеса производства творога и сметаныСмотреть фотографии
12:44
«Заплыл и не смог вернуться»: 63-летний волгоградец утонул на озере у СНТ «Маяк»Смотреть фотографии
12:11
Госэкспертиза одобрила проект центра помощи участникам СВО в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:41
Мессенджер MAX станет обязательным для предустановки на смартфонах в РоссииСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде поймали эконарушителя с прицепом мусораСмотреть фотографииCмотреть видео
11:21
«Нет людей и нет лодок»: родные пропавшего в Карелии байдарочника просят местных о помощиСмотреть фотографии
10:32
Волгоградские специалисты в 3 из 9 арбузов нашли нитраты: но это не страшноСмотреть фотографии
10:21
Андрей Бочаров проверил ход капремонта детской поликлиники №31Смотреть фотографии
10:21
Под Волгоградом водолазы достали со дна Ахтубы тело утопшего иностранцаСмотреть фотографии
10:14
В Волжском иномарка сбила электросамокатчика на ул. МираСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде пенсионерка взыскала с родителей подростка на электросамокате 380 тыс. рублейСмотреть фотографии
09:31
В Волгоградской области на треть выросло количество желающих обанкротитьсяСмотреть фотографии
09:24
В Волгограде первые 15 электросамокатов эвакуировали на штрафстоянкуСмотреть фотографии
08:41
Волгоградская гордума закупает на подарки зонты от дождя и солнцаСмотреть фотографии
08:15
«Надежда на погоду»: Волжская ГЭС переходит на экономные сбросы из-за дефицита водыСмотреть фотографии
07:45
В центре Волгограда за 192 млн продают неприметный памятник историиСмотреть фотографии
07:25
Под Волгоградом нашли ответственного за дорогу с перепаханным асфальтомСмотреть фотографии
07:03
В Волгограде к делу осужденного заочно экс-депутата Госдумы вернутся 18 августаСмотреть фотографии
06:42
Учителям утвердили нормы часов в неделюСмотреть фотографии
06:25
Безбашенный дрифт на парковке «Магнита» засняли очевидцы в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:20
Волгоградской чиновнице Елисеевой продлили содержание в СИЗОСмотреть фотографии
20:33
«Динамо-Синара» 22 августа проведет встречу с болельщиками в ВолгоградеСмотреть фотографии
 