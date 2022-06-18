







Ранее сообщалось, что руководители семи организаций направили соответствующее письмо губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову с просьбой не допустить дестабилизации в данной сфере. Они утверждали, что регоператор задолжал им колоссальную сумму – почти 300 миллионов рублей. ИА «Высота 102» обратилась за комментарием в «Ситиматик-Волгоград». Региональный оператор по обращению с отходами в Волгоградской области «Ситиматик-Волгоград» прокомментировал ситуацию с задолженностью перед компаниями, которые эксплуатируют объекты обработки и захоронения ТКО.Ранее сообщалось, что руководители семи организаций направили соответствующее письмо губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову с просьбой не допустить дестабилизации в данной сфере. Они утверждали, что регоператор задолжал им колоссальную сумму – почти 300 миллионов рублей. ИА «Высота 102» обратилась за комментарием в «Ситиматик-Волгоград».

- В условиях снижения доходов в результате принятых тарифных решений у ООО «Ситиматик-Волгоград» к настоящему времени действительно образовалась задолженность перед компаниями, эксплуатирующими объекты в сфере обработки и захоронения отходов. Однако информация о задолженности ООО «Ситматик-Волгоград», указанная в запросе редакции, не соответствует действительности. При этом на ситуацию с задолженностью компании влияет, в том числе, понижение тарифа на услуги регоператора на протяжении трех лет подряд, в то время как на другие коммунальные услуги наблюдается повышение тарифов, что также сказывается на росте операционных затрат регионального оператора, - сообщил информагентству гендиректор «Ситиматик-Волгоград» Алексей Степанов.

Регоператор достаточно сухо высказался о том, что при росте задолженности перед действующими мусорными полигонами намерен инвестировать в строительство новых объектов на сумму 3,4 миллиарда рублей.

- Волгоградская область нуждается в инфраструктуре, соответствующей по своим параметрам и технологическим решениям целям национального проекта «Экология». Более того, создание этих объектов предусмотрено территориальной схемой обращения с отходами, утвержденной приказом комитета природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Волгоградской области № 645-ОД от 21.04.2022 года, - пояснил Степанов.

Ранее операторы по захоронению и обработке ТКО в своем обращении также просили губернатора не допустить реализацию неэффективных решений по строительству дополнительных избыточных объектов. По их мнению, в регионе данных мощностей достаточно.

- Данные избыточные объекты предусмотрены в утвержденной территориальной схеме от 21.04.2022 года и, кроме того, согласно замечаниям комитета по тарифной политике в рамках общественных обсуждений, приведут к существенному росту тарифа и необходимости ежегодных компенсаций из бюджета регоператору, – цитата из обращения.

Напомним, что на недавнем совместном заседании общественного совета при комитете тарифного регулирования Волгоградской области, Общественной палаты Волгоградской области и межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при администрации Волгоградской области власти региона пообещали сдерживать рост тарифов на услуги ЖКХ.

В частности, была озвучена информация о необоснованных расходах, которые ресурсоснабжающие организации пытаются заложить в тарифы для населения. Так, по результатам экспертиз заявок ресурсоснабжающих организаций, которые комитет тарифного регулирования проводил в 2021 году при утверждении тарифов на 2022 год, были отклонены как необоснованные 33% расходов у энергетиков, 11% в сфере теплоснабжения, 20% в сфере водоснабжения и 50% в сфере ТКО.

Глава областного комитета по тарифному регулированию Светлана Горелова призвала ресурсоснабжающие организации не заявлять необоснованные расходы при рассмотрении тарифов на 2023 год, учитывать текущую социально-экономическую ситуацию.

- Наша задача, в первую очередь, соблюсти баланс интересов с одной стороны, обеспечить бесперебойную работу коммунальных организаций и в тоже время сохранить платежеспособность жителей Волгоградской области, - сказала глава профильного комитета.

Отметим, что с 1 июля в регионе повысятся тарифы на услуги ЖКХ, кроме услуги по обращению с ТКО – она останется без изменений.

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