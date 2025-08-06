Мошенники потянулись к волгоградцам из моргов





Мошенники не останавливаются в создании новых уловок для россиян. Как рассказали в Киберполиции, злоумышленники стали прятать фишинговые ссылки на фейковых сайтах моргов.

Специалисты уточняют, что подобные сайты собирают персональные данные россиян через ложные формы заявок, чтобы впоследствии заполучить денежные средства своих жертв.

– Помните, злоумышленники легко подделывают дизайн. Всегда перепроверяйте контакты организации через официальные источники перед вводом любых персональных данных. Остерегайтесь срочных запросов данных, ведь фишинговые сайты часто создают ложное ощущение срочности для подачи заявки, – предупреждают в полиции.

Фото сгенерировано при помощи ИИ Shedevrum