В Волгограде юному закладчику грозит до 15 лет тюрьмы





В Волгограде следователями Кировского района завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего местного жителя, который подозревается в покушении на сбыт крупной партии наркотика в составе организованной группы. Подростку грозит до 15 лет тюрьмы.

По данным следствия, в 2024 году волгоградец вступил в преступную группу через Интернет. Предложение поступило ему через один из популярных мессенджеров. По указке куратора юноша за деньги забрал партию наркотика, а после посредством закладок распространял на территории Волгограда.

Преступная группа была хорошо организована и использовала анонимные чаты в соцсетях, а оплата производилась через криптовалютные кошельки.

В июле 2025 года преступная деятельность была пресечена благодаря слаженной работе следователей территориального подразделения СКР и оперативников управления по контролю за оборотом наркотиков МВД. Юноша был задержан с телефоном, использовавшимся для координации действий организаторами. При себе он имел 224 грамма синтетического наркотика, который предполагался для дальнейшего распространения и продажи.