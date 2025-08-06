Под Волгоградом на реконструкции очистных украли 3 миллиона





В Волгоградской области возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию очистных сооружений водопровода. По данным Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры, данный факт был выявлен во время проверки исполнения законодательства при реализации проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

- Установлено, что подрядной организацией в ходе реконструкции очистных сооружений водопровода в п. Береславка по контракту, заключенному с администрацией Калачевского муниципального района, фактически не выполнена часть работ на вывоз и размещение на специализированном полигоне более 3 тыс. тонн загрязненного грунта, - сообщили в межрайонной прокуратуре.



При этом подрядчик представил фиктивные акты о полном окончании работ, которые заказчик оплатил.

В результате мошеннических действий по предварительным оценкам должностным лицом подрядной организации похищено более 3 млн рублей бюджетных средств.

Материалы проверки природоохранной прокуратурой направлены в орган предварительного расследования. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).



Как следует из данных сайта госзаказов, контракт на ремонт очистных администрацией Калачевского района был заключен еще в сентябре 2021 года. Победителем аукциона с начальной ценой контракта в 176 миллионов рублей стало ООО «Агростройальянс» из Грозного. Компания из Чечни сбила цену до 153 миллионов рублей, однако в результате заключения допсоглашений сумма была увеличена до 172 миллионов. Несмотря на это, подрядчик неоднократно срывал сроки выполнения работ, в связи с чем фирме были выставлены финансовые претензии на сумму более 30 миллионов рублей. Однако до сих пор работы по реконструкции очистных не закончены.



Между тем, глава района Роман Горбатый периодически рассказывал в соцсетях о ходе работ на очистных. Одно из таких сообщений датировалось осенью прошлого года. Подписчики при этом жаловались, что устали ждать возможности «попить чайку с хорошей водой» и выражали сомнения, что работы идут по плану.



Фото Роман Горбатый VK.com



